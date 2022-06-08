СМИ: Идит Сильман пригрозила Ниру Орбаху обнародованием внутренних документов

Покинувшая коалицию депутат Идит Сильман, по сообщениям СМИ, пригрозила Ниру Орбаху публикацией частных переписок и документов в случае, если он поможет Ямине объявить ее перебежчиком.

Как сообщается, депутат «Ямины» Идит Сильман, которая вышла из коалиции и присоединилась к оппозиции, угрожает отомстить своему однопартийцу Ниру Орбаху, обнародовав внутренние документы, если он поможет «Ямине» объявить ее перебежчицей, что будет означать, что Сильман не сможет баллотироваться на следующих выборах в составе какой-либо существующей партии.

«Я не буду закрывать рот, я намерена обнародовать это, если Нир сместит меня», — заявляет Сильман.

«Ниру следует пояснить, что у меня есть вся его переписка, все отчеты «Еврейского дома», — добавляет она, имея в виду ныне несуществующую партию, в которой они оба состояли. «Есть также люди, которые дали мне больше материалов. Нир будет уничтожен этим».

Офис Сильман отрицает это сообщение.

Курсор ранее писал, что союзник Беннета пригрозил Сильман последствиями из-за очередного бунта против коалиции. «Я считаю, что это будет иметь последствия», — сказал Матан Кахана после того, как Идит Сильман поддержала оппозицию в двух ключевых голосованиях, предполагая, что ее могут объявить перебежчиком.

Кроме того, коалиция намерена наказать Сильман за ее голосование против Каханы. Ямина может объявить Идит Сильман перебежчиком после ее голосования против повторного назначения Каханы, что не даст ей возможности баллотироваться на следующих выборах в Кнессет.