Абир Кара заявил, что не ожидал, что Орбах выйдет из коалиции

Депутат от партии «Ямина» Абир Кара сообщил, что заявление Нира Орбаха о выходе из коалиции застало его врасплох.
По его словам, Орбах сказал ему, что он лишь временно приостанавливает сотрудничество до принятия закона о поселенцах в Иудее и Самарии.
«Зачем ему выходить из коалиции? Он сказал, что не будет голосовать с ней, пока не будет принят закон о поселенцах», — задается вопросом Кара, который, как сообщается, согласовывал решения о том, оставаться или нет в коалиции, с Орбахом и министром внутренних дел Айелет Шакед.
Кара заявил, что они с Орбахом «иногда разговаривают».
«Я надеюсь, что все мы в партии координируем свои действия», — говорит он.
Представитель Беннета подтверждает, что Орбах проинформировал Беннета о своем решении до объявления.
Курсор ранее писал, что Орбах прекратит голосовать за коалицию. Ряд израильских СМИ сообщил о том, что Нир Орбах не будет голосовать за законопроекты коалиции до тех пор, пока не будет принят закон о поселенцах.