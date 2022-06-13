Абир Кара заявил, что не ожидал, что Орбах выйдет из коалиции

Однопартиец Нира Орбаха заявил о том, что его застала врасплох новость о том, что депутат выходит из коалиции. «Зачем ему выходить из коалиции? Он сказал, что не будет голосовать с ней, пока не будет принят закон о поселенцах», — считает Кара.

Депутат от партии «Ямина» Абир Кара сообщил, что заявление Нира Орбаха о выходе из коалиции застало его врасплох.

По его словам, Орбах сказал ему, что он лишь временно приостанавливает сотрудничество до принятия закона о поселенцах в Иудее и Самарии.

«Зачем ему выходить из коалиции? Он сказал, что не будет голосовать с ней, пока не будет принят закон о поселенцах», — задается вопросом Кара, который, как сообщается, согласовывал решения о том, оставаться или нет в коалиции, с Орбахом и министром внутренних дел Айелет Шакед.

Кара заявил, что они с Орбахом «иногда разговаривают».

«Я надеюсь, что все мы в партии координируем свои действия», — говорит он.

Представитель Беннета подтверждает, что Орбах проинформировал Беннета о своем решении до объявления.

Курсор ранее писал, что Орбах прекратит голосовать за коалицию. Ряд израильских СМИ сообщил о том, что Нир Орбах не будет голосовать за законопроекты коалиции до тех пор, пока не будет принят закон о поселенцах.