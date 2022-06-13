СМИ: Орбах прекратит голосовать за коалицию

Ряд израильских СМИ сообщил о том, что Нир Орбах не будет голосовать за законопроекты коалиции до тех пор, пока не будет принят закон о поселенцах.

Ряд СМИ сообщает, что депутат от партии «Ямина» Нир Орбах решил заморозить сотрудничество с коалицией до дальнейшего уведомления.

Источник этого лаконичного заявления, появившегося одновременно в нескольких ивритоязычных изданиях, не указан, что указывает на то, что оно могло появиться в результате скоординированной утечки информации от Орбаха или его помощников.

Потеря Орбаха, похоже, закрепит крах правящей коалиции премьер-министра Нафтали Беннета, которая теперь окажется без большинства и продолжит терять поддержку.

Согласно новостям 12 канала, Орбах обязался не поддерживать коалицию до тех пор, пока она не примет законопроект в поддержку поселенцев, который министр юстиции Гидеон Саар назвал необходимым.

Такой ультиматум заставит законодателей, выступающих против поселений, выбирать между тем, чтобы поддержать законопроект, и тем, чтобы коалиция распалась и были назначены новые выборы.

Курсор ранее писал, что Ринави Зуаби рассказала, как полностью «потеряла веру» в лидеров коалиции. На вопрос, уйдет ли она, Зуаби сказала: «Я нахожусь в таком положении, когда у меня полное отсутствие доверия к некоторым лидерам коалиционных партий».

Также сообщалось, что Кнессет намерен повторно рассмотреть закон о правах жителей Иудеи и Самарии. Правительство готовится к очередной попытке провести голосование по закону о применении израильского законодательства к поселенцам в Иудее и Самарии. На этот раз закон пытаются единогласно провести через министерский комитет по законодательству.