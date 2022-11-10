Администрация Байдена отказалась предоставлять Украине новейшие дроны Gray Eagle

Штаты не будут передавать Украине новейшие дроны большого радиуса действия, чтобы «не побудить россию* к эскалации насилия».

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Администрация Байдена отказалась от поставок этого вида вооружения, несмотря на просьбу Киева и двухпартийной группы членов Конгресса. «Это демонстрирует ограничения на типы вооружения, которое Вашингтон может предоставить для обороны Украины», — говорится в материале.

Отмечается, что Украина попросила США предоставить дроны Gray Eagle MQ-1C еще несколько месяцев назад.Пентагон отказал в удовлетворении этого запроса, учитывая обеспокоенность, что предоставление этих дронов может привести к эскалации конфликта и продемонстрирует москве, что США предоставляют вооружение, способное поражать цели на территории рф, утверждает WSJ со ссылкой на собственные осведомленные источники.

Американская сторона выражала также обеспокоенность относительно возможного похищения технологий в случае сбития дронов, однако этот аргумент не был ключевым. WSJ добавляет, что 17 членов Конгресса от обеих партий еще в августе призвали Администрацию США предоставить Украине эти дроны, способные находиться в небе более 24 часов.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!