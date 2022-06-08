Айман Уде призвал арабов и евреев уклоняться от службы в армии

Выступая на мероприятии Кнессета под названием «55 лет оккупации», арабские депутаты осудили «политику апартеида» Израиля и призвали граждан Израиля уклоняться от призыва.

Лидер Объединенного списка депутат Айман Уде призвал молодых арабов и евреев отказаться от службы в «оккупационной армии».

«Необходимо сделать все, чтобы свергнуть правительство. Не угрожайте нам альтернативами. Мы голосовали за людей, которые убивали палестинцев, только чтобы заменить Нетаниягу», — сказала Уде во время конференции в Кнессете под названием «55 лет оккупации».

Выступила также член Кнессета Аида Тума-Сулейман (Объединенный список): «Мы собрались сегодня в Кнессете, чтобы напомнить Израилю и всему миру, что оккупация и апартеид — это не указ с небес. Они являются плодом угнетающего менталитета и этнического превосходства. Долг каждого мужчины и каждой женщины, обладающих честностью и моральным духом, — сказать ясным голосом: Хватит оккупации, хватит расизма, хватит апартеида. Это «правительство перемен» сделало все возможное, чтобы закрепить апартеид в законе. В любом другом месте такое правительство было бы привлечено к ответственности за военные преступления и преступления против человечности».

Депутат Амихай Шикли (Ямина) ответил на это: «Вы ошибаетесь. Оккупация длится не 55 лет, а 3 тысячи лет. Жаль, что здесь нет представителей иевусеев, у которых мы отвоевали Иерусалим, Иудею и Самарию».

Курсор ранее писал, что Кахана отверг план по увеличению количества женщин в боевых частях. Заместитель министра Матан Кахана, резервный летчик-истребитель, говорит, что он опасается, что ЦАХАЛ снизит стандарты, чтобы допустить женщин-новобранцев в элитный вертолетный поисково-спасательный отряд.