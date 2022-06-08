Кахана отверг план по увеличению количества женщин в боевых частях

Заместитель министра Матан Кахана, резервный летчик-истребитель, говорит, что он опасается, что ЦАХАЛ снизит стандарты, чтобы допустить женщин-новобранцев в элитный вертолетный поисково-спасательный отряд.

Заместитель министра по делам религий Матан Кахана во вторник вечером высказался против плана Армии обороны Израиля по предоставлению женщинам большего количества боевых ролей, особенно в элитных подразделениях, утверждая, что это, вероятно, приведет к более низким стандартам и трудностям для солдат в этих подразделениях.

Кахана, который является ортодоксом и имеет легендарную военную карьеру, имел в виду часто звучащие опасения по поводу проблем скромности (избежание поощрения сексуального влечения), которые могут возникнуть у мужчин и женщин, которые несут совместную службу в непосредственной близости от боевой полевой части.

Его замечания представляют собой редкую критику ЦАХАЛа со стороны высокопоставленного правительственного чиновника, поскольку он поставил под сомнение заверения военных в том, что они не будут снижать свои стандарты и будут продолжать «выполнять свои оперативные задачи с требуемым качеством».

На прошлой неделе группа высокопоставленных раввинов из национального религиозного лагеря подписала заявление, призывающее Кохави прекратить усилия по призыву женщин в боевые части вместе с мужчинами.

Хотя еврейские женщины обязаны поступать на военную службу, до относительно недавнего времени им запрещалось занимать все должности, кроме нескольких боевых должностей. За последнее десятилетие ЦАХАЛ открыл ряд специализированных смешанных батальонов легкой пехоты, а также танковое подразделение, состоящее только из женщин, а также разрешил женщинам выполнять все больше и больше боевых ролей в Командовании тыла ЦАХАЛа, артиллерийском корпусе, ВМФ и др.

Во вторник ЦАХАЛ объявил, что расширяет это и в качестве первого шага позволит женщинам попробовать себя в элитном подразделении 669, вертолетном подразделении, которое специализируется на поисково-спасательных операциях, иногда под огнем или в других опасных условиях, а также в элитном инженерно-саперном подразделение «Яалом».

Напомним также, что вандалы напали на Музей Холокоста, известный также как Палата Холокоста, на горе Сион в Иерусалиме.