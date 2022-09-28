Американский генерал рассказал, когда бойцы ВСУ войдут в Крым

К концу 2022 года Вооруженные силы Украины оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля. При этом к середине следующего года они могут оказаться в Крыму. Армия рф * , вероятно, не сможет переломить такой ход событий.

Об этом заявил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью изданию LRT.

Он констатировал, что украинские военные продолжат давить на россиян и продвигаться вперед. Армия рф вряд ли будет способна занять новые территории, впрочем, как и удержать уже оккупированные. К концу этого года украинские силы оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму, заявил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что у Украины есть план и она обязательно вернется в Крым. Его слова поддержал и глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он заявлял, Украина планирует вернуть Крым при помощи западного оружия. Мобилизация рф не внесет никакие коррективы в эти планы.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!