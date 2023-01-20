Американский генерал рассказал об огромных потерях рф в войне: мобилизованные быстро «заканчиваются»

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия * понесла тяжелые потери в войне против Украины. Не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор, отметил он.

Он отметил, что если ранее речь шла о ста тысячах погибших на войне россиян, что теперь это число гораздо больше. И сюда входят не только военные, но и наемники, заявил Милли.

Об этом Милли сказал во время брифинга.

По словам генерала, несмотря на то, что россия пытается восполнять свои силы, ее потери можно назвать огромными.Во время мобилизации рф пыталась собрать 300 тысяч человек, но в полной мере не удалось. Потому сейчас кремль снова пытается найти солдат, но большие потери будут требовать все больших и больших пополнений.

Милли также сказал, что украинским войскам будет тяжело проводить деоккупацию территорий от российских захватчиков в 2023 году. По его мнению, Украина сможет продолжать оборону и стабилизировать ситуацию на фронте. Он считает, что решающую роль в ходе войны играет объем военных поставок для Украины. Он отметил, что наши военные добьются значительных успехов в контрнаступлении.

Стоит добавить, что Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 20 января ликвидировали около 119 тысяч 300 российских захватчиков, при этом только за минувшие сутки – 770 человек.

«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!