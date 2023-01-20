Американский генерал рассказал об огромных потерях рф в войне: мобилизованные быстро «заканчиваются»

Глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия* понесла тяжелые потери в войне против Украины. Не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор, отметил он.
Об этом Милли сказал во время брифинга.
Он отметил, что если ранее речь шла о ста тысячах погибших на войне россиян, что теперь это число гораздо больше. И сюда входят не только военные, но и наемники, заявил Милли.
По словам генерала, несмотря на то, что россия пытается восполнять свои силы, ее потери можно назвать огромными.Во время мобилизации рф пыталась собрать 300 тысяч человек, но в полной мере не удалось. Потому сейчас кремль снова пытается найти солдат, но большие потери будут требовать все больших и больших пополнений.
Милли также сказал, что украинским войскам будет тяжело проводить деоккупацию территорий от российских захватчиков в 2023 году. По его мнению, Украина сможет продолжать оборону и стабилизировать ситуацию на фронте. Он считает, что решающую роль в ходе войны играет объем военных поставок для Украины. Он отметил, что наши военные добьются значительных успехов в контрнаступлении.
Стоит добавить, что Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 20 января ликвидировали около 119 тысяч 300 российских захватчиков, при этом только за минувшие сутки – 770 человек.
«Курсор» писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!