Амихай Шикли попросил отложить слушания по его увольнению

Депутат от партии Ямина Амихай Шикли, отказавшийся присоединиться к коалиции при ее формировании в прошлом году, добивается отсрочки слушаний по решению партии официально объявить его перебежчиком, что влечет за собой целый ряд санкций.
Хотя Шикли в основном голосовал с оппозицией после формирования правительства, «Ямина» не предпринимала официальных действий против него — надеясь сохранить возможность совместной работы — до тех пор, пока на прошлой неделе Идит Сильман не объявила о своем собственном дезертирстве.
Теперь Шикли просит комиссию Палаты представителей Кнессета отложить назначенные на конец этого месяца слушания, которые официально объявят его перебежчиком и не позволят ему в будущем баллотироваться от любой другой фракции, находящейся в Кнессете.
В своем обращении к комитету Шикли пишет, что слушания торопятся из-за попыток премьер-министра Нафтали Беннета навредить ему, но «мы все еще демократическая страна, а он не король и не султан».
Курсор также писал, что Беннет ответил на призыв Смотрича не пускать в синагоги членов правящей коалиции. Смотрич, который сейчас возглавляет оппозиционную партию «Религиозный сионизм» и который когда-то был близким политическим союзником Беннета, заявил, что любому, кто входит в правительство Беннета, не следует входить в молитвенный дом.