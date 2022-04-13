Амихай Шикли попросил отложить слушания по его увольнению

Амихай Шикли пытается сделать все для того, чтобы не быть уволенным из партии Ямина. Его увольнение повлечет за собой ряд санкций, включая запрет ему в будущем баллотироваться от любой другой фракции.

Депутат от партии Ямина Амихай Шикли, отказавшийся присоединиться к коалиции при ее формировании в прошлом году, добивается отсрочки слушаний по решению партии официально объявить его перебежчиком, что влечет за собой целый ряд санкций.

Хотя Шикли в основном голосовал с оппозицией после формирования правительства, «Ямина» не предпринимала официальных действий против него — надеясь сохранить возможность совместной работы — до тех пор, пока на прошлой неделе Идит Сильман не объявила о своем собственном дезертирстве.

Теперь Шикли просит комиссию Палаты представителей Кнессета отложить назначенные на конец этого месяца слушания, которые официально объявят его перебежчиком и не позволят ему в будущем баллотироваться от любой другой фракции, находящейся в Кнессете.

В своем обращении к комитету Шикли пишет, что слушания торопятся из-за попыток премьер-министра Нафтали Беннета навредить ему, но «мы все еще демократическая страна, а он не король и не султан».