Беннет ответил на призыв Смотрича не пускать в синагоги членов правящей коалиции

Смотрич, который сейчас возглавляет оппозиционную партию «Религиозный сионизм» и который когда-то был близким политическим союзником Беннета, заявил, что любому, кто входит в правительство Беннета, не следует входить в молитвенный дом.

Премьер-министр Нафтали Беннет ответил на резкие призывы депутата Кнессета Бецалеля Смотрича о том, что синагоги должны отвергать членов правящей коалиции и что их должны исключить из общинной религиозной жизни за их политические действия.

«Говорить «мы все друг друга любим, но с ними сидеть не будем», «мы все друг друга любим, а он не войдет в мою синагогу» — что это?», — сказал Беннет на конференции в среду утром.

«Бойкот евреем другого еврея в синагоге, к чему призывал один политик, — вот что привело к разрушению нашего прежнего государства 2000 лет назад», — сказал премьер-министр, ссылаясь на раввинистические тексты, объясняющие разрушение Храма и рассеяние древних израильтян тем, у соперничающих еврейских общин в Иерусалиме были ядовитые отношения.

«Я правый, а в правительстве есть еще и левые; наши взгляды совершенно разные. Но знаете, что я обнаружил? Даже люди с очень разными взглядами глубоко любят Государство Израиль и эту землю», — сказал Беннет.

«Поэтому я призываю всех: объединимся против внешнего врага. Враг не внутренний, а внешний — террористы, которые пытаются сломить наш дух, — сказал он. — Они не сломят наш дух. Никто не сломит наш дух, если вместе мы будем сильнее».

Ранее «Курсор» информировал, что Идит Сильман приехала за благословением к дочери рава Хаима Каневского.