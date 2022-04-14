Амихай Шикли заявил, что возможно создаст новую партию

Амихай Шикли заявляет, что даже если Ямина исключит его из партии и он будет объявлен «перебежчиком» он найдет законные возможности «приносить обществу пользу».

Депутат Амихай Шикли (Ямина) готовится к обсуждению в комитете Кнессета просьбы Ямины объявить его «перебежчиком», что повредит его шансам на следующих выборах.

«Меня это действительно не пугает», — сказал Шикли в интервью радиостанции «Галей Исраэль». «Я думаю, что мы приходим сюда не для того, чтобы обеспечить себе профессиональное будущее, а для того, чтобы выполнить миссию для общества. Если за нами стоит общественность — беспокоиться не о чем. Если у меня не получится, я знаю, как делать другие вещи для народа Израиля, как гражданское лицо».

В беседе с «Решет Бет» Шикли сказал, что он не намерен уходить из Кнессета, если его объявят перебежчиком.

«Мы полностью используем все законные возможности», — пообещал он.

На вопрос, будет ли он создавать новую партию, Шикли ответил: «Не думаю, что завтра я буду баллотироваться один. Нужно подключить нужных людей, нужные силы. Если найдется достаточно серьезная группа, которая представит платформу, имеющую идеологические перспективы, то это вполне возможно».

Курсор ранее писал, что Амихай Шикли попросил отложить слушания по его увольнению. Амихай Шикли пытается сделать все для того, чтобы не быть уволенным из партии Ямина. Его увольнение повлечет за собой ряд санкций, включая запрет ему в будущем баллотироваться от любой другой фракции.