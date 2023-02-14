Амир Яхав: В случае землетрясения Израиль ожидают последствия как в Турции

Финансовая комиссии Кнессета признала, что готовность государства к случаю, если страну настигнет землетрясение, является неудовлетворительной.

Об этом сообщает «Детали«.

В ходе заседания глава межведомственной комиссии и Управления планирования при Минобороны Амир Яхав заявил, что в случае мощного землетрясения ситуация в Израиле будет происходить по «сценарию Турции».

«Если у нас будет землетрясение, подобное тому, что случилось в Турции, мы увидим похожие сцены. Государство Израиль готово справиться с землетрясениями и мы находимся в хорошем положении по сравнению с другими странами мира, но прогресс очень медленный. Я надеюсь, что государство проснется и вложит больше средств для решения этой проблемы», — отметил Яхав.

По его словам, ущерб от разрушительного землетрясения может составить около 150 млрд шекелей, а для укрепления зданий понадобится гораздо меньше средств. Также глава комиссии заявил, что после проверки было установлено более десяти провинций, которые находятся в опасности.

Во время обсуждения экономической готовности Израиля представитель Минфина Асаф Векслер сообщил, что в случае землетрясения деньги на решение последствий стихийного бедствия будут выделены уже на следующий день, как это было при пандемии коронавируса. Председатель комиссии Моше Гафни возмутился, что для такого случая не создан специальный бюджет.

«А что делать с десятками и сотнями тысяч людей, оставшихся без крова?», — уточнил Гафни. Представитель Управления рынком капитала рассказал, что 65% владельцев недвижимости в Израиле имеют страховку на жилье.

Позже тему подготовки Израиля к землетрясению обсуждался и на заседании комиссии по внутренним делам и экологии. Гендиректор Министерства внутренних дел сообщил, что его ведомство намерено продлить программу укрепления старых зданий на случай землетрясения «ТАМА-38» еще на один год.

«Курсор» писал о том, что в Израиле может произойти мощное землетрясение. Служба тыла заявила, что сейсмологи пока не имеют возможности предсказать точную дату, когда именно это произойдет. Однако подчеркивается, что жертвами могут стать тысяч людей.