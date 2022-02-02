Арье Дери заявил, что стал мишенью для нападок из-за расизма

Арье Дери рассказал подробности семилетнего расследования его преступлений и заявил, что даже Авихай Мандельблит признал, что обвинения не сходятся с действительностью.

Лидер ШАС Арье Дери, который во вторник был осужден за налоговые преступления, заявил на пресс-конференции в Кнессете в среду, что он стал мишенью для нападок из-за расизма.

Об этом пишет JPost.

Он сказал, что никому не желает того, что ему пришлось пережить в ходе семилетнего расследования. Он отметил, что расследование началось с обвинения во взяточничестве, а закончилось мелким правонарушением.

«Моя кровь и кровь моей семьи проливалась в течение семи лет. Через несколько месяцев после начала расследования полиция узнала, что доказательств взяточничества нет».

Дери отметил, что даже тогдашний генеральный прокурор Авихай Мандельблит признал, что обвинения не сходятся с действительностью.

«Все знают, что если бы меня звали не Махлуф Арье Дери, то дело закончилось бы тем, что я заплатил взятку налоговому клерку», — сказал он. «Меня не обвиняли в захвате агоры или обмане налоговых органов».

Дери поклялся остаться председателем ШАС и использовать этот пост для продолжения борьбы с правительством. Но он сказал, что не согласится нарушить бойкот оппозиции в комитетах Кнессета. ШАС должен получить председательство в комитете Кнессета по вопросам иммиграции, абсорбции и диаспоры.

Курсор ранее писал, что глава ШАС Арье Дери приговорен к условному сроку и штрафу. После ухода из Кнессета сделка о признании вины лидера партии ШАС Арье Дери была принята судом, в результате чего бывший депутат получил условный срок и теперь обязан выплатить 180 тысяч шекелей.

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