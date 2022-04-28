Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии

Сегодня, 28 апреля, президент США Джо Байден выступил с обращением к американцам касательно ситуации в Украине и помощи от США.
Байден заявил, что США не нападают на россию*, а помогают Украине защищаться от российской агрессии. Кроме того, США не допустят, чтобы россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий западных санкций.
«Мы должны продолжать поставлять оружие, деньги и оказывать экономическую поддержку Украине, чтобы их жертвы привели к достижению поставленной цели и они смогли продолжить борьбу. Мы будем продолжать оказывать критическую поддержку Украине. Мы делаем все возможное, чтобы украинцы могли попасть в США без необходимости ехать на южную границу. Россия потерпела неудачу, поэтому она сейчас говорит, что у нее конфликт с НАТО. Это оправдание их поражения», — заявил президент США.
При этом Байден уточнил, что США не будут посылать американских военных в Украину.
Также стало известно, что войдет в пакет запрашиваемой помощи Украине:
- больше артиллерии, бронетехники, а также противотанковых ракет и зенитных комплексов;
- помощь в наращивании возможности Украины по ведению кибервойны;
- больше обмена разведывательными данными;
- поддержку в производстве боеприпасов;
- помощь в обезвреживании мин и других взрывчатых веществ, а также в защите Украины от химических, биологических и «грязных» бомб;
- дальнейшее наращивание присутствия США на восточном фланге НАТО
Ранее Курсор рассказывал: в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!