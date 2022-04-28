Байден даст Украине еще больше денег и оружия, несмотря на угрозы россии

Президент США Джо Байден дал пресс-конференцию на которой заявил, что США продолжал помогать Украине, в том числе поставлять вооружение, боеприпасы, а также предоставлять разведданные.

Сегодня, 28 апреля, президент США Джо Байден выступил с обращением к американцам касательно ситуации в Украине и помощи от США.

Байден заявил, что США не нападают на россию*, а помогают Украине защищаться от российской агрессии. Кроме того, США не допустят, чтобы россия использовала свои нефть и газ, чтобы избежать последствий западных санкций.

«Мы должны продолжать поставлять оружие, деньги и оказывать экономическую поддержку Украине, чтобы их жертвы привели к достижению поставленной цели и они смогли продолжить борьбу. Мы будем продолжать оказывать критическую поддержку Украине. Мы делаем все возможное, чтобы украинцы могли попасть в США без необходимости ехать на южную границу. Россия потерпела неудачу, поэтому она сейчас говорит, что у нее конфликт с НАТО. Это оправдание их поражения», — заявил президент США.

При этом Байден уточнил, что США не будут посылать американских военных в Украину.

Также стало известно, что войдет в пакет запрашиваемой помощи Украине:

больше артиллерии, бронетехники, а также противотанковых ракет и зенитных комплексов;

помощь в наращивании возможности Украины по ведению кибервойны;

больше обмена разведывательными данными;

поддержку в производстве боеприпасов;

помощь в обезвреживании мин и других взрывчатых веществ, а также в защите Украины от химических, биологических и «грязных» бомб;

дальнейшее наращивание присутствия США на восточном фланге НАТО