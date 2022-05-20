Байден: Финляндия и Швеция отвечают всем требованиям НАТО

В США на встречу с Байденом прибыли лидеры Швеции и Финляндии. Главы стран обсудили вступление последних в НАТО, а также «более широких проблем европейской безопасности».

Президент США Джо Байден приветствует «судьбоносные» заявления некогда нейтральных Швеции и Финляндии о вступлении в Организацию Североатлантического договора в ответ на вторжение россии* в Украину, в то время как три страны работают над устранением продолжающегося противодействия со стороны Турции в пользу их вступления в альянс.

Байден приветствовал в Белом доме рукопожатиями и смехом премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон и президента Финляндии Саули Ниинистё, которые встретились сегодня для трехстороннего обсуждения пакта о взаимной обороне НАТО, а также более широких проблем европейской безопасности. Его администрация выразила оптимизм по поводу их заявок на вступление в альянс, что означало бы значительный конфуз для россии после ее вторжения в Украину.

«Сегодня я с гордостью приветствую и выражаю решительную поддержку Соединенных Штатов заявкам двух великих демократий и двух близких, очень способных партнеров на вступление в самый сильный, самый мощный оборонительный альянс в истории мира», — сказал Байден после того, как проводил своих коллег-лидеров в Розовый сад.

«Они отвечают всем требованиям НАТО и даже больше», — сказал он. «Появление двух новых членов НАТО на Крайнем Севере укрепит безопасность нашего альянса».

Курсор ранее писал, что Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО. Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает принять Швецию и Финляндию максимально быстро.