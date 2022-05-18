Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО

Сегодня появилась информация, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО.

Также стало известно, что генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает принять Швецию и Финляндию максимально быстро.

В россии*выражают свое недовольство позицией Финляндии и Швеции, однако заявляют, что расширение альянса нато не несет угрозы для их страны.

Ранее Курсор передавал, что шведская правящая партия выступила за вступление в НАТО. Также несколько часов назад соседняя Финляндия объявила о своем официальном намерении подать заявку на вступление в НАТО.

Редакция передала комментарии представителя мид россии: У нас нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции. Заместитель министра иностранных дел россии заявил, что реакция на вступление этих двух стран в НАТО зависит от того, как НАТО будет развернуто на их территории.

Также мы сообщали, путин предостерег Финляндию от вступления в НАТО. С угрозами прекратить дружеские отношения с Финляндией в случае вступления в НАТО обратился путин к президенту Саули Ниинистё.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!