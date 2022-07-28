Байден и Цзиньпин провели разговор на фоне напряженности между США и Китаем

Отношения между Китаем и США обостряются из-за разговоров о возможной поездке спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Президент США Джо Байден провел разговор со своим китайским коллегой Си Цзиньпином — пятый разговор за время их президентства, в ходе которого лидеры двух стран наметили будущее своих сложных отношений в период растущей экономической и геополитической напряженности.

Звонок, продолжавшийся более двух часов в четверг, состоялся в связи с тем, что Байден стремится найти новые пути сотрудничества с растущей мировой державой, а также стратегии сдерживания влияния Китая во всем мире. Различия во взглядах на глобальное здравоохранение, экономическую политику и права человека уже давно стали испытанием для отношений, а отказ Китая осудить вторжение россии* в Украину еще больше усилил напряжение.

Два президента обсудили ряд вопросов, включая изменение климата и безопасность здравоохранения, говорится в заявлении Белого дома.

Байден также заявил, что политика США в отношении Тайваня не изменилась, и США «решительно выступают против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности через Тайваньский пролив».

Курсор ранее писал, что отношения между США и Китаем продолжают ухудшаться. Группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган» направляется к берегам Китая. Группа заступит на боевое дежурство в Южно-Китайском море в связи с ростом напряженности в отношениях между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами.