Отношения между США и Китаем продолжают ухудшаться

В ближайшее время состоится телефонный разговор между Джо Байденом и Си Цзиньпином, однако эксперты уверены, что звонок не поможет снизить градус напряженности между странами.

Группа кораблей ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган» направляется к берегам Китая. Группа заступит на боевое дежурство в Южно-Китайском море в связи с ростом напряженности в отношениях между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами.

Причиной обострения ситуации между странами стал анонсированный визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Из-за этого Пекин начал стремительно наращивать свою воздушную мощь в регионе.

Беседа Си Цзиньпина и Джо Байдена, запланированная на четверг, вряд ли снизит градус напряженности между странами, считают наблюдатели. По словам представителя Белого дома, разговор, который состоится в четверг, скорее всего, будет сосредоточен вокруг проблем Тайваня, войны на Украине и экономической конкуренции.

Джо Байден может сказать в ходе беседы, что запланированная поездка спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань выходит за рамки его полномочий и контроля, прогнозируют эксперты. И Пекин вряд ли будет удовлетворен таким объяснением.

Курсор ранее писал, что врач Байдена рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом президента США. Врач Байдена сказал, что температура президента вернулась к норме, и он продолжает испытывать насморк, усталость и время от времени кашель через день после постановки диагноза COVID-19.