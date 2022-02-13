Байден и Зеленский отметили важность дипломатии и сдерживания в ситуации вокруг Украины

Лидеры пришли к единому мнению о необходимости продолжать «дипломатию и сдерживание». Телефонный разговор между президентами длился около 50 минут.

Президент США Джо Байден подробно обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским наращивание Россией военного потенциала вдоль границ Украины. Лидеры пришли к единому мнению о необходимости продолжать «дипломатию и сдерживание», сообщает Белый дом.

«Два лидера согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи на границах Украины», — говорится в отчете о примерно 50-минутном разговоре.

Учитывая растущие опасения Запада, что Россия вот-вот вторгнется на территорию бывшего советского государства, Белый дом добавляет, что Байден «ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами быстро и решительно ответят на любую дальнейшую агрессию России против Украины».

Курсор ранее писал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

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