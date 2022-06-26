Байден назвал обстрел Киева очередным «варварством» россии

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден назвал обстрел украинской столицы в воскресенье российскими ракетами очередным «варварством» россии*.

Об этом американский лидер сказал на саммите G7 в Баварских Альпах.

«Это их очередное варварство», — отметил Байден.

Отметим, в воскресенье, 26 июня, прогремели взрывы в Николаеве, Черкассах и Киеве. В результате ракетных обстрелов Киева один человек погиб, четверо – в больнице.

В то же время, в Баварских Альпах в воскресенье начался трехдневный саммит стран «Большой семерки», на котором мировые лидеры обсуждают ряд политических вызовов, во многом вызванных российским вторжением в Украину.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!