Байден отреагировал на приостановление рф участия в ядерном договоре: что он сказал

Президент США Джо Байден заявил, что президент *россии владимир путин совершил ошибку, отказавшись от участия рф в последнем действующем договоре между США и россией по контролю над ядерным оружием.

Об этом сообщает «AP«.

Байден дал свой комментарий журналистам при прибытии в президентский дворец в Варшаве на саммит Бухарестской девятки.

«Большая ошибка», — заявил американский президент, реагируя таким образом на решение лидера рф владимира путина.

Напомним, президент рф владимир путин в своем послании к федеральному собранию 21 февраля объявил о приостановке участия россии в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Это решение было принято в связи с требованием НАТО выполнить свои обязательства, не соблюдая своих собственных обязательств. В дополнение к этому, путин поручил министерству обороны рф и росатому готовиться к испытанию ядерного оружия.

Во вторник, 22 февраля, совет федерации проголосовал за закон, который прекращает участие россии в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Действующий договор был продлен на пять лет в 2021 году и является единственным договором, который контролирует вооружения между Россией и США. Он ограничивает число стратегических носителей и ядерных боеголовок россии и США до 700 и 1550 соответственно и может продлеваться на срок в 5 лет в случае согласия обеих стран.

Администрация Дональда Трампа не планировала продлевать договор, однако его преемник Джо Байден согласился на продление. Таким образом, соглашение было продлено участниками еще на 5 лет.

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