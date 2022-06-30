Байден: Поездка на Ближний Восток направлена ​​на усиление интеграции Израиля

Президент США рассказал о целях своей поездки на Ближний Восток — он заявил, что Штаты сделают все для того, чтобы усилить безопасность Израиля в регионе.

Президент США Джо Байден говорит, что одной из целей его предстоящей поездки на Ближний Восток является «углубление интеграции Израиля в регионе».

«Я думаю, мы сможем сделать то, что хорошо — хорошо для мира и хорошо для безопасности Израиля», — сказал он на пресс-конференции во время визита в Испанию.

«Вот почему израильские лидеры так решительно выступают за то, чтобы я посетил Саудовскую Аравию», — отметил он, публично рассказывая о том, что Иерусалим лоббировал посещение президентом США Джидды на фоне опасений некоторых членов его партии по поводу соблюдения прав человека в королевстве Персидского залива.

«Я начинаю эту поездку в Израиле… [Я] считаю, что это действительно важно, чтобы я совершил эту поездку», — говорит он. «Я… еду в Израиль, чтобы встретиться с израильскими лидерами и подтвердить неразрывную связь между Израилем и Соединенными Штатами».

Байден отправится в Саудовскую Аравию на заседание Совета сотрудничества стран Персидского залива 15 июля после двух дней пребывания в Израиле.

Он подтверждает, что встретится с саудовским королем Мухаммедом бин Салманом, но только в рамках более крупной встречи GCC+3. Байден также настаивает на том, что он не будет пытаться оказать давление на Эр-Рияд с целью увеличения добычи нефти, чтобы компенсировать рост цен на газ в США.

«В целом, мы также попытаемся сократить число погибших в войне, которая идет в Йемене», — продолжает он. «Есть целый ряд вещей, которые выходят далеко за рамки всего, что связано, в частности, с Саудовской Аравией».

Курсор ранее писал, что 92 конгрессмена США подписали обращение Байдену с требованием усилить борьбу с антисемитизмом. Девяносто два законодателя США от обеих партий написали письмо президенту Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, в котором призвали принять срочные меры для борьбы с антисемитизмом.