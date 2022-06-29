92 конгрессмена США подписали обращение Байдену с требованием усилить борьбу с антисемитизмом

Американские сенаторы обратились к Белому дому с призывом усилить меры по противодействию преступлениям на почве антисемитизма, захлестнувших всю страну.

Девяносто два законодателя США от обеих партий написали письмо президенту Байдену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, в котором призвали принять срочные меры для борьбы с антисемитизмом.

В заявлении указано: «Законодатели выражают свою обеспокоенность антисемитскими угрозами, с которыми американская еврейская община столкнулась по всей стране в последние годы».

Представители республиканцев и демократов предложили Майоркасу выступить в поддержку комплексной, общегосударственной стратегии, которую должно разработать Министерство внутренней безопасности, и помочь в конкретных решениях растущей внутри страны проблемы антисемитизма.

«Только работая вместе, на всех ветвях и уровнях власти, по всей нашей стране и в нашем обществе, мы сможем справиться с многочисленными проявлениями антисемитизма и обеспечить безопасность американской еврейской общины», — заявили конгрессмены.

Ранее «Курсор» писал, что кандидата в Палату представителей от Колорадо раскритиковали за антисемитские твиты. Кандидат от Демократической партии, баллотирующийся на место в Палате представителей штата Колорадо, был осужден еврейскими группами и местными лидерами после того, как были обнаружены прошлые твиты, содержащие крайне антисемитские высказывания.

Также мы сообщали, что Кнессет проголосовал за принятие определения антисемитизма IHRA. Определение IHRA определяет различные антисемитские высказывания и действия, в том числе отрицание Холокоста, отказ еврейскому народу в праве на самоопределение и сравнение современной политики Израиля с политикой нацистской Германии во время Второй мировой войны.