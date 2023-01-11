Байден прокомментировал инцидент с секретными документами, найденными в его офисе

Глава Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден прокомментировал информацию об обнаруженных в личном офисе секретных документах. По словам президента, содержание документов ему неизвестно и он понятия не имеет, как они оказались в его бывшем кабинете.

Байден также заверил, что серьезно относится к секретным документам, и не знает, что в них написано. Американский президент добавил, что был удивлен, узнав, что тайные документы были обнаружены в офисе аналитического центра, которым он когда-то пользовался. И добавил, что он и его команда полностью сотрудничают с расследованием того, что произошло. Он выразил надежду, что проверки разъяснят ситуацию и виновные будут наказаны.

Ранее мировые СМИ сообщили, что в офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании обнаружили 10 секретных документов. По данным CNN, там, в частности, содержится информация об Украине, Иране и Великобритании, а документы были датированы периодом между 2013 и 2016 годами.

Курсор также рассказывал, что, по словам личных адвокатов президента, записи были обнаружены в запертом шкафу в Пенн-Байден-центре. Сообщается, что Национальный архив был немедленно уведомлен о находках.