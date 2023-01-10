В личном кабинете Байдена нашли партию секретных правительственных документов

Осенью прошлого года в личном кабинете президента США Джо Байдена была обнаружена партия секретных правительственных документов администрации Обамы, сообщают Fox News и CNN со ссылкой на источники.
По словам личных адвокатов президента 2 ноября прошлого года, записи были обнаружены в запертом шкафу в Пенн-Байден-центре. Сообщается, что Национальный архив был немедленно уведомлен о находках.
«После этого открытия личные поверенные президента сотрудничали с архивами и Министерством юстиции в процессе, чтобы гарантировать, что любые записи администрации Обамы-Байдена должным образом находятся в архивах», — сказал Ричард Собель, специальный советник Белого дома.
Эта новость появилась после того, как в ходе обыска в поместье бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго был обнаружен документ, в котором подробно описывался ядерный потенциал иностранного правительства.
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Кроме того, озвучена настоящая причина визита старшего советника Байдена в Израиль.