В личном кабинете Байдена нашли партию секретных правительственных документов

В старом кабинете президента США Байдена была обнаружена коллекция секретных документов, которой он пользовался до ухода с поста вице-президента в 2017 году.

Осенью прошлого года в личном кабинете президента США Джо Байдена была обнаружена партия секретных правительственных документов администрации Обамы, сообщают Fox News и CNN со ссылкой на источники.

По словам личных адвокатов президента 2 ноября прошлого года, записи были обнаружены в запертом шкафу в Пенн-Байден-центре. Сообщается, что Национальный архив был немедленно уведомлен о находках.

«После этого открытия личные поверенные президента сотрудничали с архивами и Министерством юстиции в процессе, чтобы гарантировать, что любые записи администрации Обамы-Байдена должным образом находятся в архивах», — сказал Ричард Собель, специальный советник Белого дома.

Эта новость появилась после того, как в ходе обыска в поместье бывшего президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго был обнаружен документ, в котором подробно описывался ядерный потенциал иностранного правительства.

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Кроме того, озвучена настоящая причина визита старшего советника Байдена в Израиль.