Байден: путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос

19:02, Вчера
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
Джо Байден фото
Фото: depositphotos.com

Штаты активно помогают Украине вооружением, потому что очевидно, что путин нацелен на всю Европу. И, если бы увдалось взять Украину под контроль, он пошел бы еще дальше.

Глава россии владимир путин* не планирует останавливаться только на Украине. Ее цель посеять хаос во всей Европе. Если бы НАТО не отреагировало, война и хаос угрожали бы всей Европе.

Об этом завил президент США Джо Байден в интервью для Associated Press.

Как отметил Байден, несмотря на политические риски и удар по американской экономике, США должны были вступить в противостояние с российской агрессией на территории Украины. США не является стороной конфликта, но помогает украинцам вооружением.

По словам Байдена, вариант ничего не делать в Штатах не рассматривался. Ведь если бы путин  вторгся в Украину и взял ее под контроль, как и Беларусь, что уже произошло, это стало бы угрозой для НАТО, и для всего мира.

По словам президента США, военная агрессия россии могла бы угрожать всей Европе.Он отметил, что несложно догадаться, что произошло бы с Польшей, Чехией и другими членами НАТО.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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