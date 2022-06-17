Байден: путин не остановится на Украине, Европе грозит хаос

Глава россии владимир путин * не планирует останавливаться только на Украине. Ее цель посеять хаос во всей Европе. Если бы НАТО не отреагировало, война и хаос угрожали бы всей Европе.

Об этом завил президент США Джо Байден в интервью для Associated Press .

Как отметил Байден, несмотря на политические риски и удар по американской экономике, США должны были вступить в противостояние с российской агрессией на территории Украины. США не является стороной конфликта, но помогает украинцам вооружением.

По словам Байдена, вариант ничего не делать в Штатах не рассматривался. Ведь если бы путин вторгся в Украину и взял ее под контроль, как и Беларусь, что уже произошло, это стало бы угрозой для НАТО, и для всего мира.

По словам президента США, военная агрессия россии могла бы угрожать всей Европе.Он отметил, что несложно догадаться, что произошло бы с Польшей, Чехией и другими членами НАТО.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!