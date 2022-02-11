Байден в интервью оговорился, назвав Афганистан Украиной

Байден оговорился, объясняя, почему американские войска покинули Афганистан. Сначала Байден назвал Афганистан Украиной. Затем он извинился и назвал страну Ираком.

В интервью NBC президент США Джо Байден оговорился, назвав Афганистан сначала Украиной, а затем Ираком. Интервью Джо Байдена было опубликовано телеканалом NBC.

«У нас не было ни малейшего шанса собрать Украину вместе. То есть, простите, Ирак, Афганистан! Это было невозможно», — сказал Джо Байден.

В интервью Джо Байден рассказал о растущем числе штатов, отменивших требование о маске, о напряженном противостоянии с Россией из-за Украины, о стремительно растущей инфляции и многом другом.

Ранее Курсор сообщал, что 5 тысяч военнослужащих США направляются в Восточную Европу.

Кроме того, мы писали, что Госдеп США призвал своих граждан воздержаться от поездок в Россию.

Еще напомним, что президент Байден подтвердил свои планы баллотироваться на второй срок.

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