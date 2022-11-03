Байден: Военный контингент США надолго задержится в Европе

Штаты намерены поддерживать свое военное присутствие в Европе еще долгое время. Кроме того. США будут адекватно реагировать на агрессивные действия россии*.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Они (военные подразделения США в странах НАТО) будут оставаться там длительное время», – сказал Байден.

Ранее, во время саммита НАТО в Мадриде летом этого года, Джо Байден объявил об усилении американского присутствия в Европе в ответ на российскую агрессию против Украины. По его словам, в Польше будет создан постоянный штаб 5-го армейского корпуса США в Польше – первые постоянные американские силы на восточном фланге НАТО.

Кроме того, США разместят дополнительные войска в Румынии на основе ротации и усилят ротационные войска в странах Балтии.

Ранее Курсор писал, чтов США прокомментировали сообщения о российских «кинжалах» в Беларуси.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!