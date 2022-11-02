В США прокомментировали сообщения о российских «кинжалах» в Беларуси

Согласно сообщениям, российские самолеты миг-31 и контейнер, который, вероятно, используют для хранения гиперзвуковых ракет «кинжал», находятся на белорусском аэродроме Мачулищи.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, у США нет данных о том, что россия* перебрасывает гиперзвуковое оружие на территорию Беларуси.

Об этом он сказал во время брифинга.

«Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Беларусь», — заявил Кирби.

По его словам, Соединенные Штаты не зафиксировали каких-либо признаков того, что военные Беларуси заинтересованы в том, чтобы ввязываться в войну в Украине., развязанную президентом рф владимиром путиным.

Ранее Курсор писал, что Беларусь создаст совместные с россией учебно-боевые центры — указ Лукашенко. В середине октября белорусский лидер заявил, что совместная с россией региональная группировка войск будет развернута у украинской границы.

Как сообщал Курсор, в Генеральном штабе ВСУ фиксируют дальнейшую переброску российских сил на территорию Беларуси. Кроме того, российские войска отмечены в населенных пунктах Брест и Малорита. В Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что угроза ракетных ударов и запуск ударных беспилотников с территории Беларуси остается.

Ранее мы писали, что Зеленский рассказал про попытки диалога с путиным и назвал российского лидера «неадекватным».

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!