Беларусь передала рф по меньшей мере 100 танков и БМП за последние недели — разведка Британии

12:50, Сегодня
Политика, Новости СНГ, Происшествия
уничтоженная военная техника фото
Фото: depositphotos.com

Российским солдатам, которые воюют в Украине, приходится использовать старую технику, большая часть которой в плохом состоянии.

Беларусь передала россии* из своих складов не менее 100 танков и боевых машин пехоты (БМП) за последние недели. Эта техника в плохом состоянии, но ее намерены активно использовать на фронте.

Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованной в четверг Министерством обороны Великобритании в Твиттере.

Как считает британская разведка, российские солдаты очень разочарованы тем, что вынуждены использовать старые БМП, они называют их «алюминиевые банки» и ругают свое руководство.

Известно также, что в середине октября во время наступления украинских войск потери российской бронетехники возросли до более чем 40 единиц техники в день, что примерно эквивалентно количеству техники всего батальона. А потому в последние недели россия, вероятно, прибегла к приобретению по меньшей мере 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из запасов беларуси, говорится в отчете.

Британская разведка отмечает, что бронетанковые подразделения и артиллерия занимают центральное место в российском способе ведения войны. Войска в Украине сейчас имеют проблемы из-за трудностей с поиском как артиллерийских боеприпасов, так и исправной бронетехники на замену, говорится в сводке.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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