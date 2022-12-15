Бен-Гвир: Генпрокурор не понимает, что она не премьер-министр

Назначенный министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ответил 15 декабря на критику генерального прокурора Гали Бахарав-Миары в отношении предложенных новой коалицией правовых реформ.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Генеральный прокурор ошибается, думая, что она является настоящим премьер-министром Государства Израиль. Каждый закон, с которым она не согласна, становится угрозой для демократии. Очень жаль, что генеральный прокурор не участвует в обсуждении законопроекта в Кнессете, потому что тогда бы она обнаружила, что проблема в том, что полицейский приказ не позволяет министру определять политику, хотя на практике все профессионалы считают, что министр должен определять политику в отношении деятельности полиции», — сказал Бен-Гвир.

По его словам, это закон не является молниеносным, но важным и срочным. Благодаря ему министр национальной безопасности восстановит личную безопасность граждан Государства Израиль. Политик надеется, «что наша личная безопасность также важна для генерального прокурора».

«Это не молниеносный закон, а важный и срочный закон, который позволит министру национальной безопасности восстановить личную безопасность граждан Государства Израиль, я надеюсь, что наша личная безопасность также важна для генерального прокурора», — добавил он.

Отметим, что недавно генеральный прокурор Бахарав-Миара заявила на юридической конференции в Хайфском университете: «Обсуждаемые в эти дни законодательные предложения — то, что, к сожалению, известно как «законодательный блиц» — возникают не на пустом месте».

По ее словам, поспешная реализация предложений, «без комплексного и долгосрочного видения, может нарушить систему сдержек и противовесов между государственными органами». При этом Бахарав-Миара не оспаривает важность критического мышления по отношению к существующей структуре власти

«Изменения иногда навязываются реальностью. Сильный один удар меча, на мой взгляд, неправильно. Фундаментальное изменение баланса сил требует глубокого мышления и обоснованного суждения», — сказала она.

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир раскритиковал Бар-Лева из-за бюджета полиции.