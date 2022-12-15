Бен-Гвир раскритиковал Бар-Лева из-за бюджета полиции

После жаркой дискуссии в среду в Комитете по внесению поправок в Закон о полиции назначенный министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сказал в частной беседе: «Полиция не хочет, чтобы я контролировал ее бюджет. Я настаиваю на контроле бюджета, чтобы предотвратить расточительство со стороны комиссара».

Об этом пишет «Исраэль ха-йом».

Бен-Гвир добавил, что его проинформировали о деталях бюджета полиции. «Комиссар потребовал четыре вертолета «Блэк Хок» для личного пользования. При всем уважении, в этом нет необходимости. Он может путешествовать на машине, вертолет ему не нужен. Это просто расточительно. Я предпочитаю использовать эти средства для повышения зарплаты офицеров и финансирования новых полицейских участков».

Бен-Гвир также отметил, что «Блэк Хок стоит около 12 миллионов долларов, тогда как есть вертолеты меньшего размера, которые стоят всего два миллиона шекелей. Если комиссар хочет летать, он может вместо этого купить один из них».

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Кнессет предложил смягчить «закон Бен-Гвира».