Бен-Гвир подал официальную жалобу на полицию за нападение

Бен-Гвир подал жалобу в Департамент внутренних расследований полиции, обвинив полицейских в нападении и проникновении в частную собственность для демонтажа его временного парламентского офиса.

Во вторник утром член парламента Итамар Бен-Гвир подал официальную жалобу на полицейских, которые насильно выселили его из временного парламентского офиса в восточной части Иерусалима ранее на этой неделе.

В воскресенье вечером Бен-Гвир потерял сознание, когда он и его сторонники были насильно выдворены полицией из офиса в районе Шимон а-Цадик после ожесточенных столкновений, вспыхнувших после визита законодателей из Объединенного арабского списка, которые столкнулись с Бен-Гвиром и его сторонниками.

В своей жалобе во вторник Бен-Гвир отметил, что выселение было произведено, когда представители, действующие от его имени, вели переговоры с начальником полиции Иерусалимского округа Дороном Тургеманом. Тургеман добивался, чтобы Бен-Гвир покинул район Шимон а-Цадик, в то время как правый депутат требовал, чтобы полиция установила пост безопасности у еврейского дома в этом районе, который был взорван в пятницу.

«Полиция перешла красную черту и напала на меня физически. В полиции нет места жестоким офицерам, это преступное поведение. Они должны быть привлечены к ответственности».

«Я ожидаю, что отдел внутренних расследований полиции сделает свою работу и привлечет этих жестоких сотрудников к ответственности, а также проследит за тем, чтобы департамент полиции усвоил урок».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Итамар Бен-Гвир был доставлен ночью в больницу.

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