Беннет и Макрон обсудили смерть палестинской журналистки и строительство нового поселения

В то время как премьер-министр поблагодарил Францию ​​​​за ее поддержку во время терактов, Елисейский дворец подчеркнул свое неодобрение запланированного расширения поселения.

Премьер-министр Нафтали Беннет во вторник провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поблагодарил его за поддержку Францией Израиля во время недавней волны террористических атак.

Франция опубликовала ряд публичных заявлений в поддержку Израиля во время нападений, в том числе на иврите, заявив, что она «поддерживает сторону граждан Израиля больше, чем когда-либо».

Беннет также поздравил Макрона с избранием на второй срок, который официально начался на прошлой неделе.

Согласно заявлению, опубликованному канцелярией премьер-министра, два лидера обсудили «ситуацию в области безопасности в регионе с акцентом на Иран». Они также говорили о последствиях российского вторжения в Украину и возможностях дальнейшего сотрудничества по ряду вопросов.

Расшифровка звонка из Елисейского дворца на французском языке была более критична.

«Еще раз приветствуя недавнюю нормализацию отношений Израиля с несколькими странами региона, президент Республики выразил обеспокоенность недавними заявлениями Израиля в отношении поселений и свое желание способствовать возрождению мирных усилий на Ближнем Востоке, — гласит заявление из офиса Макрона.

Макрон также упомянул об убийстве журналистки «Аль-Джазиры» Ширин Абу Акле и, не обвиняя Израиль, подчеркнул стремление Франции к скорейшему завершению расследования.

Как ранее писал Курсор, ожидается, что Макрон укрепит связи с Израилем во время второго срока.