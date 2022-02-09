Беннет, Либерман и Барбивай представят план по снижению стоимости жизни

В последние недели ряд израильских производителей и импортеров объявили о планах повышения цен на основные продукты, однако многие из них отложили или отменили свои планы.

Премьер-министр Нафтали Беннет, министр финансов Авигдор Либерман и министр экономики Орна Барбивай планируют провести пресс-конференцию в 20:00, чтобы представить свой план по снижению стоимости жизни.

Об этом пишет Times Of Israel.

В последние недели ряд израильских производителей и импортеров объявили о планах повышения цен на основные продукты, однако многие из них отложили или отменили свои планы после возмущения общественности и давления со стороны правительства.

На воскресном заседании кабинета министров Беннет сказал: «Помимо любых краткосрочных мер, которые могут быть приняты, решение заключается в определении тех мест, где конкуренция отсутствует, и создании конкуренции в них. Это потребует участия всех министров правительства. Мы должны ослабить регулирование и открыть рынок для конкуренции».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Мандельблит приказал заблокировать шпионское ПО Pegasus.

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