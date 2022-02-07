Мандельблит приказал заблокировать шпионское ПО Pegasus

Мандельблит, как стало известно, прямо перед уходом с должности приказал полиции сделать все для того, чтобы шпионская программа Pegasus не использовалась до выяснения обстоятельств.

Бывший генеральный прокурор Авихай Мандельблит приказал полиции приостановить «оскорбительное» использование шпионской программы Pegasus компании NSO Group до завершения расследования ее применения.

Об этом пишет Times of Israel.

Мандельблит принял это решение в последние дни перед уходом в отставку в конце января, сообщают СМИ. Оно было принято одновременно с его решением начать внутреннее расследование использования шпионских программ.

Полицию обвинили в том, что она использовала программу не только для прослушивания подозреваемых, но и для удаления любых данных с телефонов, за которыми они шпионили.

Разоблачение произошло в тот момент, когда политики перешли от ограниченного расследования к призыву провести полномасштабное государственное расследование по этому вопросу, после того как стало известно, что за ними тоже якобы шпионили.

По данным СМИ, Беннет заявил ранее в понедельник, что он не хочет полностью отказываться от этого инструмента, но хочет регулировать его использование.

«Вы хотите иметь такой инструмент для борьбы с преступными сетями и серьезной преступностью. Где именно проходит граница, нужно выяснить, вот что из этого следует», — сказал Беннет.

Курсор ранее писал, что стало известно, кто ещё стал жертвой неправомерного использования шпионского ПО полицией. Расследование показывает, что использование программного обеспечения NSO, не было «локальным» и не ограничивалось несколькими случаями. ПО стало одним из самых полезных инструментов, используемых полицией для сбора разведданных.

Также сообщалось, что министр общественной безопасности признал, что полиция использовала Pegasus без разрешения. Министр общественной безопасности Омер Бар-Лев впервые рассказал о новых сообщениях о том, что израильская полиция без ордера использовала шпионское ПО Pegasus для свержения бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

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