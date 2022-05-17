Беннет назначил Кахану руководить праздником Лаг ба-Омер

Матан Кахана будет действовать от имени Беннета в организации праздника Лаг ба-Омер, который пройдет в среду вечером. Кахана заявил, что в этом году Израиль намного лучше подготовлен к мероприятию.

Премьер-министр Нафтали Беннет официально назначил Матана Кахану ответственным за празднование Лаг ба-Омера в среду вечером на горе Мерон, сообщает офис Каханы.

Кахана был официально назначен ответственным за это мероприятие — после прошлогодней смертельной катастрофы, в которой погибли 45 человек, — в качестве министра религиозных служб. Однако в пятницу он покинул свой пост министра, чтобы вернуться в Кнессет в рамках политического маневра, направленного на укрепление контроля правительства в парламенте.

С тех пор он был назначен заместителем министра религиозных служб и продолжает руководить министерством на деле. Чтобы дать ему формальный контроль над мероприятием на горе Мерон, Беннет подписал документ, позволяющий Кахане действовать «от его имени во всем, что имеет отношениек празднику Лаг ба-Омер».

Кахана посетил вчера место проведения праздника и сказал журналистам, что в этом году государство вкладывает гораздо больше средств, «чтобы обеспечить широким слоям населения возможность приехать, насладиться и безопасно вернуться домой».

Курсор ранее писал, что Матан Кахана восстановлен на посту министра религии. Матан Кахана вернулся к своей должности в правительстве после того, как был вынужден покинуть ее для того, чтобы заменить депутата Йомтоба Калфона на заседании Кнессета.