Беннет прибыл в Абу-Даби для встречи с президентом ОАЭ

В четверг премьер-министр Нафтали Беннет прибыл в Абу-Даби для встречи с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, недавно назначенным президентом Объединенных Арабских Эмиратов.
«Я выражаю королевской семье свои соболезнования и соболезнования народа Израиля в связи с кончиной президента шейха Халифы бин Заида, который помог проложить путь к партнерству между Израилем и Эмиратами», — заявил Беннет в четверг.
Обращаясь к ключевому вопросу, закрепляющему связи между Израилем и ОАЭ, Беннет поздравил «Международное агентство по атомной энергии со вчерашним решением Совета управляющих, решением, которое ясно говорит, что Иран продолжает играть в игры, Иран продолжает прятаться и скрываться».
Курсор писал ранее, что США, Великобритания, Франция и Германия стремятся осудить Иран в МАГАТЭ. В совместном заявлении для Совета управляющих МАГАТЭ, который собирается на этой неделе, Великобритания, Франция и Германия заявили, что они настоятельно призывают Иран прекратить эскалацию своей ядерной программы и срочно заключить обсуждаемую сделку.