Беннет прибыл в Абу-Даби для встречи с президентом ОАЭ

Это будет первая встреча двух лидеров после того, как шейх Мохаммед был назначен на эту должность в прошлом месяце после смерти своего брата шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

В четверг премьер-министр Нафтали Беннет прибыл в Абу-Даби для встречи с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, недавно назначенным президентом Объединенных Арабских Эмиратов.

«Я выражаю королевской семье свои соболезнования и соболезнования народа Израиля в связи с кончиной президента шейха Халифы бин Заида, который помог проложить путь к партнерству между Израилем и Эмиратами», — заявил Беннет в четверг.

Обращаясь к ключевому вопросу, закрепляющему связи между Израилем и ОАЭ, Беннет поздравил «Международное агентство по атомной энергии со вчерашним решением Совета управляющих, решением, которое ясно говорит, что Иран продолжает играть в игры, Иран продолжает прятаться и скрываться».