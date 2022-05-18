Беннет провел телефонный разговор с канцлером Австрии

Премьер-министр Израиля пообщался с канцлером Австрии. В ходе разговора он поблагодарил его за поддержку Израиля после террористических атак. Также они обсудили войну в Украине.

В среду вечером премьер-министр Нафтали Беннет поговорил с канцлером Австрии Карлом Нехаммером об укреплении отношений между двумя странами в преддверии запланированного визита Нехаммера в Израиль.

Беннет поблагодарил Нехаммера за поддержку Австрией Израиля и за солидарность, которую она выразила с Израилем перед лицом недавних террористических атак. Они также обсудили войну в Украине и пути укрепления отношений между Израилем и Австрией.

Нехаммер собирается посетить Израиль примерно через два месяца, когда он подпишет совместную декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Курсор ранее писал, что Беннет обвинил Нетаниягу в препятствовании обучению ветеранов ЦАХАЛа. Премьер-министр раскритиковал своего политического оппонента за то, что он «препятствует продолжению обучения бойцов ЦАХАЛа, которым придется самостоятельно заплатить десятки тысяч шекелей».

Также сообщалось, что РААМ вряд ли покинет коалицию. Ожидается, что «РААМ» не выйдет из коалиции, но в то же время не прекратит «замораживание» поддержки правительства, сообщают СМИ, поскольку консультативный орган исламистской фракции собирается обсудить свое будущее в коалиции.