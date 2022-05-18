Беннет обвинил Нетаниягу в препятствовании обучению ветеранов ЦАХАЛа

Премьер-министр раскритиковал своего политического оппонента за то, что он «препятствует продолжению обучения бойцов ЦАХАЛа, которым придется самостоятельно заплатить десятки тысяч шекелей».

Коалиция анонсировала новый законопроект, который даст право ветеранам боевых действий ЦАХАЛа участвовать в израильской версии программы GI Bill (от формы к учебе). Она коснется солдат, начавших службу после 1 июня 2013 года и уволенных после завершения службы с почестями.

Программа будет оплачивать две трети их обучения в колледже и включает в себя обязательное выполнение 60 часов общественных работ каждый год обучения и пять дней службы в резерве каждый год.

Законопроект может не пройти одобрение, поскольку партия РААМ, вероятно, не поддержит его, что логично для исламистской партии.

Но есть опасения, что Ликуд тоже планирует отказаться от поддержки законопроекта, как сообщают СМИ.

Он заявил, что когда представят в Кнессете этот законопроект будет представлен в понедельник, в партии Ликуд будут проведены дебаты по его поддержке.

Премьер-министр Нафтали Беннетт во вторник выступил против Нетаниягу: «Я понимаю, почему председатель Объединенного арабского списка Айман Одех выступает против закона «Мимадим ле’лимудим», который предоставляет стипендии ветеранам боевых подразделений. Но почему Нетаниягу присоединился к нему против этого закона, понять трудно. Пожалуйста, поймите, что непринятие закона не свергнет правительство, а лишь накажет бойцов ЦАХАЛа, которые освобождаются в начале своего жизненного пути, и которым придется заплатить десятки тысяч шекелей, которых у них нет».

«Курсор» передавал ранее слова арабского депутата, что Беннет знает, кто убил журналистку в Дженине.

Также мы писали, что Беннет призвал соблюдать правила и оставаться в безопасности на горе Мерон.