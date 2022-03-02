Беннет провел телефонный разговор с Зеленским

Нафтали Беннет и Владимир Зеленский обсудили российскую агрессию на территории Украины, однако никакие подробности ни одна из сторон не предоставила.

Премьер-министр Нафтали Беннет и президент Украины Владимир Зеленский поговорили по телефону в среду, после того как последний напрямую обратился к еврейскому сообществу с просьбой помочь его стране.

Зеленский написал в Твиттере, что они обсудили «российскую агрессию».

Пресс-секретарь Беннета заявил, что они говорили «в продолжение разговора, состоявшегося в прошлую пятницу, в котором они договорились поддерживать контакт».

Украина попросила Израиль прислать защитное снаряжение и оружие в дополнение к 100 тоннам гуманитарной помощи, отправленной на этой неделе. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что в Европе закончились каски и керамические жилеты, и что Украина специально запросила их у Израиля. Корнийчук также попросил создать в его стране израильские полевые госпитали.

Этот призыв прозвучал вскоре после того, как Зеленский выпустил заявление на иврите, призывающее евреев всего мира выступить против нападений на Украину.

Курсор ранее писал, что Зеленский на иврите призвал евреев массово выступать против российского вторжения. Президент Украины призвал еврейские общины по всеми миру «кричать» об убийствах тысячах украинцев и о военных преступлениях российской армии.

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