Зеленский на иврите призвал евреев массово выступать против российского вторжения

Президент Украины призвал еврейские общины по всеми миру «кричать» об убийствах тысячах украинцев и о военных преступлениях российской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский разместил в своем официальном Telegram-канале обращение к мировому еврейству на иврите.

Назвав вчерашний ракетный удар, нанесший ущерб мемориальному комплексу Бабий Яр, «выходящим за рамки человеческого понимания», он призывает мировое еврейство «кричать» против российского вторжения.

«Начался седьмой день этой ужасной войны», — говорит он. — Войны, в которой мы все чувствуем себя единым целым. Вчера нас бомбили в Киеве, и люди снова погибли в Бабьем Яру от ракетного удара. Несмотря на то, что мир регулярно обещает «Никогда больше!»».

Он продолжает: «Для нормального человека, знающего историю, Бабин Яр — это особое место в Киеве, особое место в Европе. Место молитвы, место памяти о тысячах и сотнях тысяч людей, убитых нацистами. Почему такое место становится целью ракетного удара? Вы снова убиваете жертв Холокоста».

Он говорит, что бомбардировка показывает, что русские «ничего не знают о нашей столице, о нашей истории».

Далее Зеленский отмечает, что в первый день войны был разбомблен город Умань, «место, куда сотни и тысячи евреев каждый год приезжают помолиться».

«Я обращаюсь сейчас ко всем евреям мира — неужели вы не видите, что здесь происходит? Вот почему важно, чтобы миллионы евреев по всему миру не молчали перед лицом таких зрелищ. Потому что нацизм родился в тишине».

«Кричите против убийства мирных жителей. Кричите против убийства украинцев!».

Курсор ранее писал, что министр по делам диаспоры сравнил украинских беженцев с евреями, спасающимися от Холокоста. Министр Шай сказал, что государство еврейского народа должно открыть свои ворота для украинских беженцев, потому что «это наша основная гуманитарная обязанность».

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