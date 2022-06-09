Беннет: Я мало что могу сделать, чтобы остановить распад правительства

Беннет признал, что он мало что может сделать, чтобы остановить распад своего правительства, и призвал своих партнеров «не сбиться с пути и не вернуться в хаос выборов».

Премьер-министр Нафтали Беннет считает, что поведение Израиля по отношению к режиму в Тегеране может приблизить Иран к повторному подписанию более жесткого ядерного соглашения, с которым Израиль сможет жить.

В интервью The Economist, опубликованном в среду, Беннет сказал, что экономика Ирана настолько остро нуждается в освобождении от санкций, что если Америка будет вести себя жестко, она сможет заключить соглашение, которое заморозит ядерные разработки Ирана на неопределенный срок, без «положений о закате» первоначального пакта, согласно которым ограничения в отношении Ирана ослабевают через некоторое время.

О борьбе Израиля с иранским террором Беннет сказал: «Мы реализуем доктрину осьминога. Мы больше не играем со щупальцами. Мы создали новое уравнение, взявшись за голову».

The Economist отметил, что коалиция Беннета расходится по швам, потеряла большинство в Кнессете, и ее компоненты мало в чем согласны.

Беннет признал, что он мало что может сделать, чтобы остановить распад своего правительства, и призвал своих партнеров «не сбиться с пути и не вернуться в хаос выборов». Тем не менее, он сказал, что надеется «продержаться еще месяц, а потом еще». По крайней мере, утверждает он, «за последний год мы показали Израилю, как выглядит нормальная страна».