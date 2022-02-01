Блинкен поговорил с Лапидом и Аббасом об израильско-палестинских проблемах

В телефонном разговоре с министром иностранных дел госсекретарь США подтвердил приверженность безопасности. А в разговоре с палестинским лидером он призвал к «реформам» в ПА.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник беседовал с министром иностранных дел Яиром Лапидом и обсудил с ним израильско-палестинские вопросы, говорится в заявлении МИДа.

Об этом пишет Times Of Israel.

Блинкен также отдельно поговорил с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом на ту же тему, сообщили в Госдепартаменте США.

В разговоре с Лапидом Блинкен говорил о «прочных отношениях между США и Израилем и общих вызовах, включая риски дальнейшей российской агрессии против Украины, а также угрозы, исходящие от Ирана», говорится в заявлении МИДа.

«Блинкен подтвердил твердую приверженность администрации безопасности Израиля», — говорится в заявлении.

В Вашингтоне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил на пресс-брифинге, что Блинкен позвонил Аббасу в рамках усилий по «приоритетному восстановлению контактов с палестинским народом и Палестинской администрацией».

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