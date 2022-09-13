Блинкен рассказал, когда будет подписана ядерная сделка с Ираном

«Тегеран, похоже, либо не хочет, либо не может сделать все необходимое для достижения соглашения», — заявил госсекретарь США комментируя возможные сроки подписания сделки.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в понедельник, что ядерное соглашение с Ираном «маловероятно» в ближайшей перспективе.

Выступая в Мехико, Блинкен сказал, что ответ Ирана на проект соглашения, предложенный Европейским союзом, «явно является шагом назад».

Он добавил: «Вы слышали, как Европейский Союз и, в частности, так называемая «тройка» — Германия, Франция и Великобритания — заявляли о последних событиях. Я не могу назвать вам сроки, кроме как повторить, что Иран, похоже, либо не хочет, либо не может сделать все необходимое для достижения соглашения, и они продолжают пытаться внести в переговоры посторонние вопросы, которые делают соглашение менее вероятным».

Блинкен повторил, что «безусловно, то, что мы видели в течение последней недели, является шагом назад, отдаляющим вероятность достижения какого-либо соглашения в ближайшем будущем».

Комментарии Блинкена перекликаются с заявлениями, сделанными 5 сентября Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Он заявил, что новое соглашение по ядерной программе Ирана находится «в опасности» после того, как позиции США и Ирана разошлись, сообщила на прошлой неделе газета Financial Times.

Курсор ранее писал, что Блинкен рассказал о текущей позиции Ирана в ядерных переговорах. «В последние недели мы закрыли некоторые пробелы. Иран отказался от некоторых своих посторонних требований — требований, не связанных с самим СВПД», — сказал Блинкен журналистам, используя аббревиатуру Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года.