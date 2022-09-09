Блинкен рассказал о текущей позиции Ирана в ядерных переговорах

Блинкен заявил, что Иран отступил в ядерных переговорах, и США не будут спешить с подписанием сделки.

Последний ответ Ирана на ядерную сделку — это шаг «назад», заявил в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен, настаивая на том, что Вашингтон не будет спешить с подписанием соглашения любой ценой.

Европейские посредники в прошлом месяце, похоже, добились прогресса в восстановлении соглашения 2015 года, поскольку Иран в целом согласился с предложенным окончательным текстом.

Но оптимизм померк, когда США озвучили требования, на которые, в свою очередь, ответил Иран.

«В последние недели мы закрыли некоторые пробелы. Иран отказался от некоторых своих посторонних требований — требований, не связанных с самим СВПД», — сказал Блинкен журналистам, используя аббревиатуру Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года.

«Однако последний ответ [Ирана] уводит нас назад. И мы не собираемся соглашаться на сделку, которая не отвечает нашим основным требованиям», — сказал Блинкен.

«Если мы заключим сделку, то только потому, что это повысит нашу национальную безопасность», — добавил он.

Президент США Джо Байден поддерживает восстановление соглашения, согласно которому Иран получит отмену санкций и снова сможет продавать свою нефть по всему миру в обмен на жесткие ограничения своей ядерной программы.

Предшественник Байдена Дональд Трамп раскритиковал соглашение и вместо этого ввел новые масштабные санкции.

Дипломаты говорят, что Иран отказался от требований США, чтобы Байден отменил определение Трампом Революционной гвардии как террористической группы, что является ключевым камнем преткновения.

Кроме того, споры включают в себя настойчивое требование Ирана, чтобы наблюдательный орган ООН в ядерной области закрыл расследование в отношении трех незаявленных объектов, подозреваемых в предыдущих ядерных работах.

Ранее Курсор писал, что ядерный наблюдатель ООН не гарантирует мирный характер ядерной программы Ирана, потому что отсутствует прогресс в решении вопросов касаемо наличия в прошлом ядерных материалов на незаявленных объектах.