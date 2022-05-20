Блинкен: рф предлагали членство в НАТО, она отказалась

Ранее президент россии владимир путин неоднократно заявлял, что вопрос о членстве россии в НАТО поднимался в 1990-х и 2000-х годах.

В 1990-х годах Соединенные Штаты предложили россии* вступить в НАТО, но она отказалась. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Знаете что? В 1990-х годах это действительно обсуждалось. Русские решили, что это не то, чего они хотят», — сказал Блинкен.

Он напомнил, что смысл оборонного альянса не в том, чтобы нападать на россию или любую другую страну.

«НАТО — это оборонительный альянс, страны объединяются, чтобы в случае нападения на одну из них, все остальные пришли и защитили ее. Вот в чем дело. У нее нет агрессивных намерений в отношении россии. Она никогда не нападала на россию и никогда не нападет. Она не будет нападать на россию», — подчеркнул Блинкен.

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

Также сообщалось, что эвакуированных с Азовстали украинских военных перевезли в российские СИЗО. Защитники Мариуполя вывезены на российскую территорию и ожидают официальных договоренностей об обмене военнопленными. При этом в рф звучат угрозы в адрес украинских бойцов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!