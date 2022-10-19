Бойцы ВСУ ликвидировали уже 66 тысяч россиян, раненых втрое больше

Бойцы ВСУ продолжают уничтожать российских захватчиков и их технику на всех направлениях фронта.

За прошедшие сутки бойцы ВСУ ликвидировали еще 430 российских захватчиков. В общей сложности боевые потери рф* с 24 февраля по 19 октября составили около 66 280. И это только официально подтвержденные факты. реально число убитых россиян может быть куда выше. Кроме того, по оценкам международных экспертов, количество раненых может быть в два-три раза выше этой цифры. Таким образом, очевидно, что россия несет рекордные потери, скрыть которые у кремля уже не получится.