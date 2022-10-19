Бойцы ВСУ ликвидировали уже 66 тысяч россиян, раненых втрое больше

О потерях противника в Фейсбуке сообщает Генеральный штаб ВСУ.
«Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составили личного состава около 66 280 (+430) человек ликвидированы», — говорится в сообщении.
В общей сложности с 24 февраля россия потеряла в Украине танков — 2 554 (+6) ед., боевых бронированных машин — 5 235 (+16) ед., артиллерийских систем — 1 637 (+15) ед., РСЗО — 372 (+0) ед., средства ПВО 189 (+1) ед., самолетов — 269 (+1) ед., вертолетов – 242 (+0) ед., БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 286 (+10), крылатые ракеты ‒ 323 (+5), корабли /катера ‒ 16 (+0) ед., автомобильной техники и автоцистерн – 3 999 (+14) ) ед., специальной техники – 146 (+2).
Ранее Курсор писал, что в рф назревает социальный раскол из-за мобилизации — аналитики ISW.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!