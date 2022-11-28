Бойцы ВСУ показали, как уничтожили солдат рф и заняли позиции в районе Бахмута

Украинские десантники 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины заняли одну из боевых позиций возле Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщается на официальном сайте ДШВ ВСУ.

Бойцы Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины также уничтожили военных рф*, которые базировались возле Бахмута. Видеокадры точных ударов украинских военных появились в сети.

Отметим, что армия рф продолжает нести огромные потери в войне с Украиной. Так, Силы обороны Украины с 24 февраля по 28 ноября ликвидировали около 87 тысяч 900 российских захватчиков, в частности 590 за последние сутки. И это только официально подтвержденные факты, реальное число погибших на войне россиян может быть куда больше.

«Курсор» сообщал, что Европарламент принял резолюцию, объявляющую рф государством-спонсором терроризма.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!