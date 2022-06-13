Более двадцати стран осудили антиизраильскую Комиссию ООН

США инициировали заявление более 20 стран против комиссии Совета по правам человека по расследованию против Израиля. Лапид поблагодарил США и другие страны за такое заявление.

22 страны опубликовали сегодня решительное заявление против Комиссии по расследованию, созданной Советом по правам человека после операции «Хранитель стен». Заявление, инициированное Соединенными Штатами, решительно осуждает полномочия, предоставленные Комиссии по расследованию, и определяет создание Комиссии как еще один пример непропорционального внимания Совета к Израилю, которое должно быть прекращено.

Министр иностранных дел Яир Лапид сказал: «Сегодня день перемен в Совете по правам человека. День, когда мораль побеждает лицемерие. Хватит предвзятости. Хватит одержимости Израилем. Я хочу поблагодарить Соединенные Штаты и моего друга госсекретаря Блинкена за руководство этим важным и необходимым шагом, а также каждую из стран, подписавших это заявление. Я надеюсь, что Хунаньский совет по правам человека поймет четкий сигнал, содержащийся в этом заявлении, отменит ИСП, рожденную во грехе, и начнет заниматься правами человека, как и должен был со дня своего создания.»

В число стран, подписавших заявление, входят Австрия, Болгария, Бразилия, Канада, Камерун, Колумбия, Хорватия, Эсватини, Германия, Гватемала, Венгрия, Израиль, Либерия, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Северная Македония, Голландия, Палау, Того, Великобритания и США.

Курсор ранее писал, что Госдепартамент США обвинил ООН в несправедливом отношении к Израилю. Организация Объединенных Наций выпустила отчет комиссию, в котором обвинила Израиль в продолжающемся конфликте с палестинскими арабами. Государственный департамент США негативно отреагировал на него.