22 страны опубликовали сегодня решительное заявление против Комиссии по расследованию, созданной Советом по правам человека после операции «Хранитель стен». Заявление, инициированное Соединенными Штатами, решительно осуждает полномочия, предоставленные Комиссии по расследованию, и определяет создание Комиссии как еще один пример непропорционального внимания Совета к Израилю, которое должно быть прекращено.
Министр иностранных дел Яир Лапид сказал: «Сегодня день перемен в Совете по правам человека. День, когда мораль побеждает лицемерие. Хватит предвзятости. Хватит одержимости Израилем. Я хочу поблагодарить Соединенные Штаты и моего друга госсекретаря Блинкена за руководство этим важным и необходимым шагом, а также каждую из стран, подписавших это заявление. Я надеюсь, что Хунаньский совет по правам человека поймет четкий сигнал, содержащийся в этом заявлении, отменит ИСП, рожденную во грехе, и начнет заниматься правами человека, как и должен был со дня своего создания.»
В число стран, подписавших заявление, входят Австрия, Болгария, Бразилия, Канада, Камерун, Колумбия, Хорватия, Эсватини, Германия, Гватемала, Венгрия, Израиль, Либерия, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Северная Македония, Голландия, Палау, Того, Великобритания и США.
Курсор ранее писал, что Госдепартамент США обвинил ООН в несправедливом отношении к Израилю. Организация Объединенных Наций выпустила отчет комиссию, в котором обвинила Израиль в продолжающемся конфликте с палестинскими арабами. Государственный департамент США негативно отреагировал на него.